Cum erau uciși bărbații?

Crimele, comise între 2000 și 2023, au rămas neobservate mult timp, întrucât victimele locuiau în regiuni diferite și aveau probleme medicale preexistente, ceea ce a făcut ca morțile să fie tratate ca simple decese naturale. Totuși, cazul a ieșit la lumină după ce ultimul soț al lui Akbari, un bărbat de 82 de ani, a stârnit suspiciuni în familie. Fiul său a aflat că femeia fusese căsătorită anterior cu bărbați decedați în circumstanțe suspecte și a anunțat poliția.

În urma arestării, Kolsum Akbari a fost interogată și, deși a oferit cifre diferite legate de numărul victimelor, a recunoscut faptele: „Nu știu câți am ucis, poate 13 sau 15 persoane, nu-mi amintesc exact”, a mărturisit ea.

Potrivit investigațiilor, femeia obișnuia să se căsătorească cu bărbați în vârstă, cărora le administra medicamente precum sedative, medicamente pentru diabet sau hipertensiune, dar și alcool industrial, cu scopul de a-i otrăvi treptat și de a-i lăsa fără viață pentru a le moșteni bunurile. Unele victime au murit la scurt timp după căsătorie. Unul dintre soți, în 2020, a supraviețuit unei tentative de otrăvire, dar nu a sesizat autoritățile.

Akbari a fost pusă sub acuzare pentru 11 omoruri și o tentativă de omor, iar familiile victimelor cer pedeapsa cu moartea. În timpul procesului, avocații apărării au cerut evaluări psihologice, susținând că femeia ar putea suferi de tulburări mentale.

Acest caz macabru evidențiază și dificultățile autorităților iraniene în a detecta crimele în serie, mai ales când victimele sunt dispersate geografic și mor în condiții aparent naturale. Totodată, ridică semne de întrebare asupra siguranței persoanelor vulnerabile în căsnicii cu diferențe mari de vârstă.

Până în prezent, în 2024, Iranul a înregistrat un număr crescut de condamnări la moarte pentru femei, majoritatea pentru infracțiuni legate de omor sau violență domestică, potrivit raportului Organizației Națiunilor Unite.