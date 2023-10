Aproape 100 de persoane au murit sau sunt date dispărute din cauza uraganului Otis, de nivelul 5, care a lovit săptămâna trecută stațiunea Acapulco din Mexic, scrie The Guardian.

Otis a lovit Acapulco cu rafale de până la 266 km/h, inundând orașul, acoperișurile caselor, hotelurilor au fost rupte, mașini s-au scufundat în apele revărsate pe străzi. Au fost întrerupte și comunicațiile, precum și legăturile rutiere și aeriene.

Au izbucnit jafurile, pe măsură ce populația orașului, de aproape 900.000 de locuitori, a devenit din ce în ce mai disperată pentru a avea apă și hrană.

The National Guard are now out protecting the already looted stores in Acapulco....



