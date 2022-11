Comisia Europeană vrea retragerea banilor pentru Ungaria după ce nu au fost remarcate progrese în reforma judiciară. Bruxelles a propus suspendarea unei sume de 7,5 miliarde de euro din banii europeni pentru trei proiecte operaționale ale Ungariei. Se așteaptă un vot al majorității statelor membre în acest caz, pe 19 decembrie.

Bruxelles a impus 27 de condiții pentru accesarea banilor pentru PNRR. Bruxelles a aprobat, miercuri, PNRR al Ungariei, cu condiția aplicării integrale a etapelor menționate. În același timp, nicio plată nu va avea loc până nu sunt rezolvate măsurile de remediere, a anunțat Comisia Europeană.

Today @EU_Commission approved Hungary's recovery and resilience plan. The plan includes 27 "super milestones" on the rule of law, audit and control, and judicial independence. No RRF payment will be made to🇭🇺 until these are fully and correctly implementedhttps://t.co/SjafyCV4Ev