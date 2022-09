Totul s-a întâmplat după ce un bărbat înarmat a intrat în sediu și a început să tragă. Comandantul a fost tranferat de urgență la spital iar ulterior autoritățile l-au și reținut pe făptaș.

Mobilized man killed a drafting office commander in Ust-Ilimsk, Irkutsk region, Russia.



Alexandr Yeliseev, the commander, was shot four times almost point blank.



The murderer is Ruslan Zinin, born in 1997, "partially mobilized". He decided jail is better than death in Ukraine. pic.twitter.com/s0IvHJZJBO