Ucraina a lansat o ofensivă majoră în regiunea Zaporojie, la sud de oraşul Orehovo (Orihiv), potrivit unor oficiali şi bloggeri militari ruşi, citaţi miercuri de CNN.



Trupele ucrainene au reuşit în anumite secţiuni ale frontului să străpungă prima linie de apărare a trupelor ruse, în timp ce lupte grele sunt în desfăşurare de-a lungul liniei de front din regiunea ucraineană sud-estică Zaporojie, relatează agerpres.ro.



"Cel puţin o sută de blindate au fost folosite în atac de către inamic în secţiunea Orehovo a frontului din Zaporojie", a declarat Vladimir Rogov, lider prorus în această provincie.



"Până în prezent, în urma valurilor succesive de atacuri lângă Robotine, cu mai mult de 100 de unităţi de vehicule blindate, inclusiv tancuri, vehicule de luptă ale infanteriei şi transportoare de trupe, inamicul a reuşit să străpungă trei secţiuni ale primei noastre linii defensive", precizează acelaşi oficial.

Vanmorgen naderen #NAVO-pantservoertuigen opnieuw in de buurt van #Orekhov, in een poging door het #Zaporozhye-front te breken.Op dit moment slagen de #Russische strijdkrachten erin de aanval van de strijdkrachten van #Oekraïne (op de video) tegen te houden. pic.twitter.com/rMKw2DmJdy — argumenten en feiten (@ArgumentenF) July 26, 2023



Acesta mai menţionează că trupele ruse îşi folosesc tot arsenalul, inclusiv lovituri aeriene, pentru a respinge trupele ucrainene aflate în ofensivă şi care au fost echipate şi instruite de statele occidentale.



"Luptătorii acestor brigăzi (ucrainene) au fost instruiţi în străinătate, iar brigăzile lor sunt dotate cu echipamente occidentale, inclusiv tancuri Leopard şi blindate de luptă Bradley (...) Acum sunt în desfăşurare lupte grele, de mare intensitate, în zonă", spune acelaşi oficial pro-rus.

Potrivit analiștilor ISW, în luna iunie, Rusia a adus în zona Zaporojie elemente ale Armatei a 58-a, care par a fi mult mai pregătite decât celelalte forțe ale armatei ruse, prezente în alte secțiuni ale frontului. Și a urmat aruncarea în aer a uriașului baraj din era sovietică - de la Nova Kahovka. Analiștii militari au susținut atunci că dovezile sugerează că distrugerea într-o zonă controlată de Rusia în Ucraina a fost rezultatul unei explozii interne, declanșate de Rusia, potrivit New York Times.

„Subminarea barajul Nova Kahovka a fost efectuată, aparent, cu scopul de a preveni o ofensivă a Forțelor de Apărare ale Ucrainei în direcția Herson și de a elibera rezervele necesare pentru transferul acestora pe direcțiile Zaporojie și Bahmut.

De asemenea, prin distrugerea barajului, conducerea rusă încearcă să devieze o parte din forțele și resursele Forțelor de Apărare ale Ucrainei pentru a elimina dezastrul provocat de om, făcând astfel imposibilă eliberarea teritoriilor ocupate de pe malul stâng al Ucrainei din Regiunea Herson”, potrivit analizei ISW după aruncarea în aer a barajului.

Luptele din zona Zaporojie au scăzut uşor în intensitate, spune bloggerul militar rus Rybar. Acesta susține că trupele ruse ar fi reuşit deocamdată să-şi menţină poziţiile.



Pe de altă parte, trupele ruse aflate la sud de oraşul Bahmut au suferit pierderi grele şi par să se fi repliat, conform unor relatări oficiale şi neoficiale ucrainene, confirmate de bloggeri militari ruşi.



Responsabilii ucraineni nu au făcut deocamdată comentarii despre aceste acţiuni ofensive. Aceştia au păstrat tăcerea şi în perioada iniţială a contraofensivei lansate de armata ucraineană la începutul lunii iunie pentru eliberarea teritoriilor ocupate de Rusia şi al cărei prim obiectiv este străpungerea frontului în sud şi atingerea Mării Azov pentru a separa trupele ruse şi a le tăia coridorul terestru spre Crimeea.



Dar armata ucraineană a recuperat de atunci doar puţin mai mult de 200 de kilometri pătraţi de teritoriu, cu preţul unor pierderi semnificative, inclusiv de echipamente occidentale (tancuri, blindate, obuziere etc.), şi se loveşte de rezistenţa trupelor ruse dispuse pe mai multe linii defensive fortificate şi protejate de câmpuri dense de mine.



Potrivit The New York Times, în primele două săptămâni ale contraofensivei armata ucraineană a pierdut circa 20% din armamentul greu, rata pierderilor scăzând ulterior, după ce comandanţii ucraineni au făcut schimbări tactice, recurgând mai mult la atacuri susţinute de artilerie pentru a epuiza trupele ruse, acestea din urmă beneficiind însă de o superioritate cantitativă a artileriei, pe care o folosesc la rândul lor intens.