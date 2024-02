Amânarea repetată a ședințelor coaliției în ceea ce privește o eventuală comasare a alegerilor pune sub semnul întrebării viitorul politicii românești într-un an încărcat electoral. Însă Miron Mitrea susține că toate aceste amânări sunt, de fapt, o etapă firească a negocierilor care se poartă în spatele cortinei. De asemenea Mitrea a acceptat să dezvăluie interesele fiecărui partid în cadrul acestor negocieri în cadrul emisiunii „Jocuri de Putere” de la Realitatea PLUS.