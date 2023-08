Ministrul adjunct al Apărării, Hanna Maliar, a transmis pe aplicația de mesagerie Telegram că soldații ucraineni organizează evacuarea civililor după ce au intrat în Robotyne, dar că încă se confruntă cu tiruri din partea forțelor ruse.

"We waited so long that today they came unexpectedly..."

A touching video by the 47th Mechanized Brigade shows the rescue of residents of the village of Robotyne.

These people have already been saved; they are on their way "to peace."

The liberation of the occupied cities and… pic.twitter.com/ucN0wlLpQv