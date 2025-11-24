Cum s-a produs evenimentul nefericit?

Accidentul s-a produs imediat după debarcarea vehiculului de pe feribotul care lega Jeju de mica Insulă Udo. La volan se afla un bărbat de aproximativ 60 de ani, iar camioneta – un vehicul închiriat frecvent de vizitatori – a accelerat brusc și a pătruns pe zona destinată pietonilor, în direcția sălii de așteptare.

În momentul impactului, atât pasagera din vehicul, o femeie de aceeași vârstă cu șoferul, cât și doi trecători au fost grav răniți. Toți trei au fost transportați de urgență cu elicopterul la spital, însă medicii nu au reușit să le salveze viața.

Zece alte persoane au ajuns la spital

Pe lângă victimele decedate, alte zece persoane – pietoni și persoane aflate în apropiere – au suferit răni de diverse grade. Toți au fost preluați rapid de echipele medicale.

Poliția din Jeju a anunțat că șoferul a fost testat pentru alcool, rezultatul fiind negativ. Ancheta continuă, iar autoritățile examinează toate scenariile posibile: eroare umană, defecțiune tehnică sau o accelerație neintenționată.

Țara este cunoscută pentru infrastructura rutieră bine întreținută, iar incidentele cu victime multiple sunt neobișnuite.