Pompierii au fost alertați în jurul orei 22:45, iar la fața locului au fost mobilizate peste 50 de cadre de intervenție. Flăcările au izbucnit în zona de intrare principală a clădirii și s-au extins rapid, alimentate de structura din lemn a imobilului și de vântul puternic.

„Când echipele au ajuns, incendiul era deja intens și se manifesta violent la intrare. Am găsit mai mulți rezidenți agățați de ferestre, strigând după ajutor. A fost o cursă contra cronometru”, a declarat șeful Departamentului de Pompieri din Fall River, Jeffrey Bacon.

În momentul izbucnirii incendiului, în clădire se aflau aproximativ 70 de persoane, majoritatea vârstnici cu mobilitate redusă. Echipajele de salvare au reușit să evacueze rapid mare parte dintre rezidenți, însă nouă persoane nu au mai putut fi salvate.

Alte 30 de persoane au fost rănite în incendiu, printre care și cinci pompieri. Din fericire, răniții se află în stare stabilă și nu există riscuri iminente pentru viața lor, au precizat oficialii.

BREAKING UPDATE: Nine people are dead and dozens of others were hospitalized after a fire at an assisted living facility in Fall River on Sunday night. https://t.co/VTQEEaZceS pic.twitter.com/0DzXnBtmQH