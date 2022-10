O explozie într-o mină de cărbune din provincia Bartin din nordul Turciei, produsă vineri seară, a ucis mai mulți mineri și a rănit zeci, a anunțat ministrul Sănătății, Fahrettin Koca, după ce presa locală a raportat că zeci mai sunt prinși în mină, relatează Reuters. La fața locului, unde s-au strâns rudele minerilor din carieră, a ajuns și ministrul turc de Interne - Süleyman Soylu, care a anunțat un bilanț provizoriu. Cel puțin 14 mineri au murit, 28 au fost răniți, în timp ce zeci mai erau blocați în subteran. Dintre cei răniți, „trei sunt la terapie intensivă și se fac toate pregătirile pentru transferul unora dintre cei arși la Istanbul”, a mai anunțat Soylu, citat de agenția de presă de stat Anadolu.

Explozia a avut loc la 300 de metri sub intrarea minei, în jurul orei 15.15 GMT. Salvatorii încearcă să-i scoată la suprafață pe cei prinși în mină.

