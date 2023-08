Accidentul a avut loc în nord-estul țării. În videoclipurile postate pe rețelele sociale se vede cum structura metalică se desprinde, iar coloanele cad în valea de dedesubt.

Forțele de ordine au acționat imediat și au recuperat cele 17 cadavre. Guvernul va plăti aproximativ 2.400 de dolari rudelor celor morți.

17 dead and several others injured after a Railway bridge in under construction got collapsed in #Mizoram 😳@RailMinIndia @mizorampolice #RailwayBridge #Collapsed #absoluteindianews pic.twitter.com/DdVruXFr4u