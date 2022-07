În urmă cu două luni, autorităţile ucrainene spuneau că au demascat o reţea de spioni ruşi. Unul dintre ei ar fi lucrat chiar în comandamentul militar ucrainean, a declarat duminică un consilier al preşedintelui Volodimir Zelenski. Rusia ar fi pus la cale un atentat terorist, transmiteau autoritățile de la Kiev, în mai.

Rușii ar fi intenționat să doboare un avion de pasageri pe teritoriul Rusiei sau Belarus, utilizând un sistem defensiv aerian Stinger fabricat de americani. Moscova intenționa să acuze apoi Ucraina și aliații săi pentru tragedia aviatică, mai susține serviciul secret citat de Kyiv Independent.

An aide to a #Ukrainian MP has been recruited by the #FSB and was leaking important information to the #Russian spies, the #SBU has said.



The name of the detainee was not disclosed, but his photo was published. pic.twitter.com/D68McxmU7r