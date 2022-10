Planurile pentru un astfel de proiect au apărut încă din 2020. Președintele studioului Universal a anunțat că Tom Cruise este așteptat să facă o plimbare în spațiu pentru următorul film.

Tom Cruise is still on track to film a movie in space. While talking to the BBC, Universal confirmed that Cruise and Director Doug Liman will take a rocket to the International Space Station, making Cruise the first actor to experience a space walk. pic.twitter.com/zBctaBjA9O