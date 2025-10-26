„Am făcut ceva ce mulți oameni spuneau că nu se poate face”, a declarat Donald Trump, prezentând acordul drept o realizare diplomatică majoră. Hun Manet a descris momentul drept „o zi istorică”, iar omologul său thailandez a afirmat că documentul „pune bazele pentru o pace durabilă”.

Evenimentul a fost primul la care a participat Trump după sosirea sa la summitul ASEAN din Malaezia. Turneul său asiatic va continua cu vizite în Japonia și Coreea de Sud și ar putea include o întâlnire cu liderul chinez Xi Jinping.

Conflictul dintre Thailanda și Cambodgia a reizbucnit în iulie, când ciocnirile de la frontieră au provocat zeci de morți și au forțat strămutarea a sute de mii de civili. După acele evenimente, Trump a amenințat cu suspendarea acordurilor comerciale cu ambele țări dacă violențele nu încetează, presiune care a contribuit la relansarea negocierilor.

După semnarea acordului de pace, președintele american a parafat și două înțelegeri economice separate cu Cambodgia și Thailanda, menite să întărească cooperarea comercială și stabilitatea regională.