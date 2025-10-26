Thailanda și Cambodgia semnează un „acord de pace” în prezența președintelui Donald Trump

„Acord de pace” comun, în prezența președintelui american Donald Trump, la Kuala Lumpur
Prim-ministrul thailandez Anutin Charnvirakul și premierul cambodgian Hun Manet au semnat duminică dimineață un „acord de pace” comun, în prezența președintelui american Donald Trump, la Kuala Lumpur. Ceremonia a marcat începutul primei faze a planului de pace, care prevede eliberarea prizonierilor cambodgieni de către Thailanda și retragerea artileriei grele de către Cambodgia, sub supravegherea observatorilor regionali.

„Am făcut ceva ce mulți oameni spuneau că nu se poate face”, a declarat Donald Trump, prezentând acordul drept o realizare diplomatică majoră. Hun Manet a descris momentul drept „o zi istorică”, iar omologul său thailandez a afirmat că documentul „pune bazele pentru o pace durabilă”.

Evenimentul a fost primul la care a participat Trump după sosirea sa la summitul ASEAN din Malaezia. Turneul său asiatic va continua cu vizite în Japonia și Coreea de Sud și ar putea include o întâlnire cu liderul chinez Xi Jinping.

Conflictul dintre Thailanda și Cambodgia a reizbucnit în iulie, când ciocnirile de la frontieră au provocat zeci de morți și au forțat strămutarea a sute de mii de civili. După acele evenimente, Trump a amenințat cu suspendarea acordurilor comerciale cu ambele țări dacă violențele nu încetează, presiune care a contribuit la relansarea negocierilor.

După semnarea acordului de pace, președintele american a parafat și două înțelegeri economice separate cu Cambodgia și Thailanda, menite să întărească cooperarea comercială și stabilitatea regională.