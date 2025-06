În momentul în care rachetele au lovit clădirea principală a Corporației de Radio și Televiziune a Iranului (IRIB), prezentatoarea care se află în momentul respectiv în direct s-a retras, iar pe fundal se auzeau țipete disperate. După câteva secunde, după ce praf și fum au invadat studioul, transmisiunea a fost întreruptă și a apărut un carton cu sigla.

Potrivit televiziunii libaneze Al Mayadeen, sunt raportate victime în rândul personalului din interiorul clădirii.

⚡️BREAKING: Israel has struck the headquarters of Iranian state television live on air. pic.twitter.com/iOhpFkavBr