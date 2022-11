Imaginile satelitare au arătat că două interceptoare MiG-31K (cod NATO: Foxhound) au fost aproape sigur aduse pe aerodromul Machulishchi din Belarus la data de 17 octombrie, cu un container mare depozitat în apropiere, în spatele unui dig de protecție din pământ, relatează HotNews.ro.

Este probabil ca recipientul să fie asociat cu racheta balistică lansată din aer AS-24 Kinzhal (cod NATO: Killjoy), o armă de mari dimensiuni pe care varianta MiG-31K este adaptată să o transporte.

