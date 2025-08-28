Estimările Alianței arătă că, în 2024, peste zece state membre NATO din cele 32 nu au reușit să îndeplinească obiectivul de a aloca 2% din PIB pentru cheltuieli pentru apărare, care a fost convenit în 2014. Lucrurile par să stea însă altfel anul acesta. Datele pentru 2025 arată că toți aliații vor îndeplini această țintă, șapte dintre ei fiind la nivelul minim de 2%, iar mai mulți vor depăși cu puțin această limită.

Potrivit acestor date, Polonia este statul NATO care cheltuiește cel mai mult pentru apărare ca procent din economie - 4,48%, urmată de Lituania (4%) și Letonia (3,73%). Cât privește România, țara noastră ar urma să cheltuiască 2,28% din PIB în acest an.

"Numai banii nu furnizează securitate", a declarat secretarul general al NATO Mark Rutte la deschiderea unei fabrici de muniție din Germania. "Descurajarea nu vine din 5%. Descurajarea vine din capabilitatea de a lupta cu potențiali dușmani", a precizat Rutte.

Țările cu cele mai mari întârzieri în atingerea țintei de cheltuieli de 2% din PIB - Belgia, Canada, Spania și Italia - au avut nevoie de mai mult de zece ani în atingerea obiectivului stabilit în 2014, scrie AFP, preluat de Agerpres.

Numai pentru anul 2025, NATO se așteaptă la cheltuieli militare ale aliaților de peste 1.500 miliarde de dolari (1.290 miliarde de euro), mai arată sursa citată.