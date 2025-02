În același timp, premierul britanic a declarat că e gata să trimită soldați în Ucraina, dacă situația o impune.

„Capitularea forțată a Ucrainei ar însemna capitularea întregii comunități occidentale, cu toate consecințele care decurg din aceasta. Și să nu pretindă nimeni că nu vede acest lucru”, a scris premierul polonez într-un mesaj postat pe X.

A forced capitulation of Ukraine would mean a capitulation of the whole community of the West. With all the consequences of this fact. And let no-one pretend that they don’t see this.