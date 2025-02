UPDATE 7:44 - Rubio: Nu va exista o întâlnire Trump-Putin până nu vom ști despre ce va fi vorba

O posibilă întâlnire între președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin „va depinde în mare măsură de faptul dacă putem face vreun progres în ceea ce privește încheierea războiului din Ucraina”, a declarat joi seară secretarul de stat american Marco Rubio.

Rubio a spus că a discutat despre o astfel de întâlnire atunci când s-a întâlnit marți cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov în Arabia Saudită, când le-a transmis, lui Lavrov și oficialilor ruși că „nu va exista o întâlnire până când nu vom ști despre ce va fi vorba”, notează Reuters.

„Cred că momentul în care va avea loc această întâlnire va depinde în mare măsură de faptul dacă putem face vreun progres în ceea ce privește încetarea războiului din Ucraina”, i-a spus Rubio jurnalistei Catherine Herridge într-un interviu difuzat pe rețeaua X.

UPDATE 7:10 - "Cred că în momentul în care ne aflăm, în timp ce Ucraina este în război și rezistă și își pierde zilnic copiii pentru a-și apăra teritoriul, nimeni nu are dreptul să spună: Ucraina nu are dreptul să intre în Uniunea Europeană, Ucraina nu are dreptul să intre în NATO", a afirmat președintele francez. Liderul de la Palatul Elysee a transmis, totodată, că acest punct "va face parte din negocierile de pace", relatează AFB.

Emmanuel Macron a insistat asupra faptului că nu intenționează să trimită soldați "mâine" în Ucraina, ci doar odată ce pacea a fost încheiată pentru a o "garanta" în fața rușilor.