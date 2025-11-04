Trei pași pentru supraviețuire

Autoritățile olandeze recomandă oamenilor să urmeze trei pași simpli, dar esențiali, pentru a face față oricăror posibile crize:

Pregătirea unei truse de urgență, care să includă apă, alimente neperisabile, o lanternă, baterii, trusă medicală și alte obiecte de bază.

Stabilirea unui plan de familie, astfel încât toți membrii gospodăriei să știe cum să acționeze și unde să se întâlnească în caz de dezastru.

Menținerea legăturii cu comunitatea, pentru ca oamenii să poată comunica, să se ajute reciproc și să evite panica.

Prin această campanie, guvernul olandez dorește să îi facă pe cetățeni mai conștienți de riscurile reale care pot apărea – de la dezastre naturale și atacuri cibernetice, până la pene majore de curent sau întreruperi ale alimentării cu apă.

„Scopul nostru este ca fiecare cetățean să știe ce are de făcut înainte ca o situație critică să se producă. Pregătirea este cheia siguranței”, au transmis reprezentanții campaniei.

România, avertizată privind riscul unei pene de curent

Și România s-ar putea confrunta, în scenarii extreme, cu o întrerupere temporară a energiei electrice. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, declara recent că un studiu realizat la nivel european arată că, în condiții de iarnă severă și fără funcționarea centralelor pe cărbune, țara noastră ar putea rămâne fără curent pentru aproximativ 52 de ore.

„Am dorit să avem o evaluare clară și independentă a riscurilor. Studiul arată că, în scenarii de iarnă grea, România ar putea întâmpina probleme serioase în alimentarea cu energie electrică dacă renunță complet la grupurile pe cărbune”, a explicat ministrul.

În contextul tensiunilor geopolitice, al atacurilor informatice și al schimbărilor climatice, tot mai multe țări europene investesc în educarea populației pentru situații de criză.