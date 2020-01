Tânăra care infuriat justiția din Cipru. Ayia Napa, condamnată pentru acuzații false de viol

Aceasta a primit o perioada de incercare de 3 ani, timp in care nu va trebui sa comita nicio infractiune. In caz contrar, va trebui sa isi ispaseasca pedeapsa cu executare.

In Famagusta, judecatorul i-a spus ca ii ofera o sansa sa se reabiliteze. Procesul a inceput cand tanara britanica, de 19 ani, a acuzat ca a fost violata intr-o camera de hotel.

Judecatorul afirma ca tanara a mintit si ca nu a lasat politia sa-si faca datoria. Din marturiile fetei, 12 tineri au fost retinuti, din care 10 au fost inchisi timp de 10 zile. Ulterior, toti au fost eliberati dupa ce tanara si-a retras acuzatiile.

In ziua condamnarii, un grup de 50 de protestatari s-au adunat in fata tribunalului. Acestia nu sunt de acord cu decizia instantei. Avocatul tinerei spune ca va merge la Curtea Supreme a Ciprului si ia in calcul optiunea de a face apel la Curtea Europeana pentru Drepturile Omului. Protestatarii au adaugat ca tanara nu trebuia condamnata si ca sentinta ii poate afecta viitorul.

Mai tarziu, Ayia Napa a fost arestata timp de o luna pentru marturie mincinoasa iar mai apoi eliberata pe cautiune.