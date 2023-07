Alertă meteorologică din China vizează nordul țării. Aici a fost emis cod roșu de ploi torențiale. Schimbările climatice au intensificat condițiile meteorologice extreme și temperaturile neobișnuit de ridicate în regiune, potrivit anunțului oamenilor de știință.

În timp ce o mare parte din Europa se topește la temperaturi record, pe alte continente vremea rea face ravagii.

Capitala Chinei - Beijing se confruntă cu riscul de inundații și așteaptă trecerea taifunului Doksuri.

Taifunul a devastat estul Asiei și a făcut zeci de victime. Mai mulți copaci au fost smulși din rădăcini, iar aproape 300 de mii de familii au rămas fără curent electric.

Este cea mai puternică furtună ce a lovit China în ultimii ani. Mii de oameni au început să-și evacueze locuințele din Beijing. Mai multe locuri emblematice din capitală: localuri, parcuri, lacuri și drumuri, au fost închise temporar pentru public.

UP, UP AND AWAY: Violent gusts of wind tear roof tiles off a sports stadium in China after Typhoon Doksuri makes landfall. https://t.co/L1LUfXDpMl pic.twitter.com/puTWVcrp11

Taifunul Doksuri a făcut până acum cel puțin 39 de victime în Filipine.

Inundații în Bulacan, Filipine, taifunul Doksuri Foto: Profi Media

Cele mai multe se aflau la bordul unui feribot care s-a scufundat lângă Manila.

Taifunul a traversat apoi insula Taiwan, unde aproape 300 de mii de familii au rămas fără curent electric. De asemenea, sute de copaci au fost doborâți, relatează Realitatea PLUS.

Taifunul Doksuri a ajuns în sudul Chinei, unde de asemenea a smuls din rădăcini mai mulți arbori și a culcat la pământ rețele de electricitate.

Take a look as Typhoon Doksuri rips through Fujian, China. This just confirms Hanke's School Boy's Theory of History: It's just one damn thing after another. pic.twitter.com/VJOY3qDpiQ