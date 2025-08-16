UPDATE 16.08.2025 ora 03:40 Trump și Putin au părăsit Alaska după întrevederea lor

Președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin au părăsit vineri baza militară americană din Alaska, unde au avut o întrevedere de peste trei ore axată pe războiul din Ucraina, fără a dezvălui detalii despre discuții.

„Am căzut de acord asupra multor, multor puncte. Aș spune că există câteva puncte importante asupra cărora nu am ajuns încă la un acord, dar am făcut unele progrese”, a declarat Donald Trump. „Nu există niciun acord până când nu se ajunge la un acord”, a admis el, ulterior.

Sfatul lui Trump pentru Zelenski: Să ajungă la o înțelegere

Donald Trump a declarat, mai apoi, într-un interviu pentru Fox News, că președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, și omologul său rus, Vladimir Putin, ar trebui să stabilească o întâlnire pentru a încerca să ajungă la un armistițiu.

„Depinde cu adevărat de președintele Zelenski să realizeze acest lucru. Și aș spune că și țările europene trebuie să se implice puțin. Dar depinde de președintele Zelenski. Și dacă vor dori, voi fi prezent la următoarea întâlnire”, a declarat Trump, la Fox News, după întâlnirea cu Putin din Alaska.

Foto: Profi Media

UPDATE 16.08.2025 ora 03:15 Trump și Putin se despart fără a dezvălui un plan pentru Ucraina

Președintele american Donald Trump a vorbit despre o întâlnire foarte productivă, iar omologul său rus Vladimir Putin a descris reuniunea drept "constructivă", dar niciunul nu a oferit detalii cu privire la o posibilă soluționare pașnică a războiului din Ucraina.

Președintele SUA a dat asigurări că mai sunt "foarte puține" puncte de rezolvat pentru a găsi o ieșire din războiul declanșat în urmă cu mai bine de trei ani de invazia rusă.

UPDATE 16.08.2025 ora 02:46 - Întâlnirea dintre Trump și Putin s-a încheiat fără un acord privind Ucraina

Președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin și-au încheiat vineri summitul din Alaska cu o scurtă conferință de presă comună în care nu au anunțat niciun acord privind pacea în Ucraina, relatează EFE.