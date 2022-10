Se construiește "Orașul viitorului"! Arabia Saudită a anunțat planurile pentru The Line, un oraș vertical al viitorului fără automobile și drumuri. Orașul se va întinde sub forma unei linii drepte pe o distanță de 170 de kilometri și are o lățime de numai 200 de metri. Mai mult, orașul va functiona în totalitate pe baza energiei regenerabile și nu va produce emisii.