Guvernatorul Kathy Hochul, menţionând că statul New York are acum mai mult de 25% din cazurile de variola maimuţei înregistrate în SUA, a declarat stare de urgenţă în caz de dezastru pentru a asigura vaccinuri suplimentare şi a încetini răspândirea virusului, relatează dpa.



"Trebuie să folosim fiecare instrument din arsenalul nostru în timp ce răspundem", a afirmat Kathy

Hochul vineri seara, deoarece numărul de cazuri la nivel de stat a ajuns la 1.345.



"Este deosebit de important să recunoaştem modurile în care acest focar are în prezent un impact disproporţionat asupra anumitor grupuri de risc", a subliniat ea.



Potrivit guvernatorului, ordinul executiv va permite statului să amplifice răspunsul la cazurile de variola maimuţei, permiţând în acelaşi timp vaccinarea imediată a mai multor new-yorkezi împotriva infecţiei.



Anunţul a survenit după ce un grup de parlamentari din Manhattan i-a cerut guvernatorului să declare stare de urgenţă în timp ce numărul de cazuri de variola maimuţei continuă să crească.



Potrivit oficialilor locali din domeniul sănătăţii, 1.289 de persoane din oraşul New York au fost deja testate pozitiv pentru variola maimuţei şi cazurile sunt în creştere.