Înregistrarea arată cum soldații ruși aflați pe malul de vest al Niprului distrug ambarcațiunile de aici pentru a nu cădea în mâinile ucrainenilor, după evacuare, relatează Hotnews.ro.

Wild footage of Russian servicemen coming under friendly fire during their exodus from Kherson.



The soldiers were engaged in destroying boats on the shore when they came under fire from another bank of the Dnieper. At least one man has been wounded immediately. pic.twitter.com/97lXTCcSjg