Moscova "nu va ierta" Statele Unite pentru faptul că au refuzat să elibereze vize jurnaliştilor ruşi care îl însoţesc pe şeful diplomaţiei ruse, Serghei Lavrov, luni şi marţi la ONU, a declarat duminică ministrul rus înainte de plecarea sa la New York



"Nu vom uita, nu vom ierta", a avertizat Lavrov în fața presei și a denunțat decizia „lașă” a Washingtonului, potrivit AFP, citată de agerpres.ro.

„Țara care se numește cea mai liberă și cea mai dreaptă s-a comportat laș și stupid. Fiți siguri că nu vom uita sau ierta”, a declarat Lavrov.

⚡️ FM #Lavrov on the non-issuance of US visas to Russian journalists to visit the UN headquarters:



💬 The country that calls itself the freest and the most just, has behaved in a cowardly and stupid fashion. Be sure that we will not forget or forgive.



👉 https://t.co/BmExrxVd2W pic.twitter.com/0owJFbtxEt