Rusia va reacţiona "extrem de dur" la alte atacuri ale combatanţilor care intră pe teritoriul ei dinspre Ucraina, a declarat miercuri ministrul rus al apărării, Serghei Şoigu.

Armata rusa a anunţat marţi că a eliminat militanţi care au atacat o regiune de frontieră rusă cu vehicule blindate în urmă cu o zi, omorând peste 70 de "naţionalişti ucraineni" şi împingându-i pe restul înapoi în Ucraina.

"Vom continua sa răspundem la astfel de acţiuni ale militanţilor ucraineni prompt şi extrem de dur", a declarat Şoigu în faţa oficialilor din Ministerul Apărării, citat de Reuters, potrivit agerpres.ro.

La 22 mai, guvernatorul regiunii ruse Belgorod, Viaceslav Gladkov, a anunţat că "s-au infiltrat sabotori" în centrul raional Graivoron din regiunea Belgorod de la granţa cu Ucraina. În acelaşi timp, "mai mult de o duzină de aşezări au fost bombardate. În regiune a fost introdus regimul operaţiunii de combatere a terorismului (CTO). În urma atacului, 13 civili au fost răniţi şi o persoană a murit", a adăugat el.

O zi mai târziu, Ministerul Apărării a raportat despre "înfrângerea sabotorilor". Chiar Serghei Șoigu a prezentat victoria, deși nu există dovezi, scrie presa ucraineană.

"Peste 70 de terorişti ucraineni, patru vehicule blindate de luptă şi cinci camionete au fost distruse", a declarat ministrul Șoigu.

They lie again 🤣🤡"Destroyed more than 70 saboteurs, tank and armored vehicles"



Shoigu boasts that the Russian Army destroyed almost an entire army in the Belgorod region. There is no evidence, however. And who needs them?

But RDK and the Legion continue to upload fresh videos. pic.twitter.com/6TIpLDtf7c