Palatul lui Vladimir Putin nu a fost construit la întâmplare. Clădirea este complet izolată de restul țării pe care o conduce, fiind înconjurată de o pădure de aproape 7 mii de hectare și de o zonă de interdicție aeriană.

Pentru siguranță totală, Putin are sub palatul său un buncăr secret alcătuit din două tuneluri separate, conectate cu un lift care coboară 50 de metri sub pământ. Acestea dispun de propriul lor sistem de ventilație, alimentare cu apă potabilă și cabluri electrice. Amenajările pot susține traiul ocupanților timp de mai multe zile sau chiar săptămâni.

Cele două tuneluri au capacitatea de a rezista în urma impactul unei explozii nucleare. Specialiștii spun că acest buncăr este dovada faptului că liderul rus se teme pentru viața sa, fiind un loc unde se poate ascunde în caz de pericol.