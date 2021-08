Disperarea celor care vor să scape de regimul taliban a ajuns atât de mare încât își aruncă copiii peste gardul cu sârmă ghimpată. Din spatele porților și gardului, acești oameni cer ajutor de la soldații occidentali.

„A fost îngrozitor, toți am plâns azi-noapte. Aceste zile vor rămâne în sufletul unora dintre soldați pentru totdeauna”, spun ofițerii britanici.

From early afternoon outside Kabul Airport, #Afghanistan.



People are so desperate they are trying to hand over their children so they can at least escape the country.



