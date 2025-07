KM Barcelona 5 a luat foc duminică, în jurul prânzului, în timp ce se îndrepta spre Manado, capitala provinciei Sulawesi de Nord, în cadrul călătoriei sale regulate de o jumătate de zi din portul Melonguane din districtul Insulele Talaud din aceeaşi provincie, potrivit primului amiral Franky Pasuna Sihombing, şeful bazei navale din Manado.

O navă a pazei de coastă, şase nave de salvare şi mai multe bărci gonflabile au fost mobilizate în operaţiunea de salvare, a declarat Sihombing. Echipajele au scos multe persoane din mare şi le-au dus pe insulele din apropiere, iar pescarii locali au salvat şi ei câţiva supravieţuitori care purtau veste de salvare, în timp ce aceştia pluteau în apele agitate.

Fotografiile şi videoclipurile difuzate pe reţelele sociale arătau pasageri îngroziţi, majoritatea purtând veste de salvare, sărind în mare în timp ce flăcări portocalii şi fum negru se ridicau din nava în flăcări.

