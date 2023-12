Deputatul rus Vitali Milonov a declarat că regiunile Kiev, Odesa, Dnipropetrovsk și Harkov vor fi incluse în constituția rusă ca urmare a războiului. El a menționat și regiunea Zaporizhzhia, care a fost deja inclusă în Constituția Rusiei.

„Pentru mine, schimbările sunt evidente – este includerea unui număr de noi regiuni în Federația Rusă: Kiev, Odesa, Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk și Harkov”, a spus Milonov, citat de Anton Gerashchenko, consilier al Ministrului Afacerilor Interne al Ucrainei.

Russian MP Vitaly Milonov has declared that Kyiv, Odesa, Dnipropetrovsk and Kharkiv regions will be included in the Russian constitution as a result of the war.



He also mentioned Zaporizhzhia region, which has already been included in the Russian Constitution.



"For me, the… pic.twitter.com/S4rigZgDl0