Scenă șocantă în biroul lui Donald Trump. Un oficial s-a prăbușit, chiar sub ochii președintelui – GALERIE FOTO/VIDEO

Conferința de presă a fost contramandată (Profimedia)
Incident neprevăzut în Biroul Oval de la Casa Albă, chiar sub ochii președintelui Donald Trump. Chiar în timp ce liderul american susținea conferința de presă pe tema unei inițiative privind accesul la medicamente esențiale, unui reprezentant al industriei farmaceutice i s-a făcut rău și s-a prăbușit.

Potrivit relatărilor, un reprezentant al unei companii farmaceutice s-a prăbușit în mod neașteptat, ceea ce a determinat intervenția rapidă a personalului medical. Jurnaliștii prezenți au fost escortați imediat din încăpere, iar evenimentul a fost suspendat, anunță People Magazine.

Un oficial de la Casa Albă a confirmat ulterior că bărbatul a fost transportat la spital și se află în stare stabilă. Nu au fost oferite detalii suplimentare despre identitatea acestuia sau cauza exactă a incidentului.

Conferința de presă fusese organizată pentru a anunța o inițiativă privind accesul la medicamente esențiale, iar Casa Albă nu a comunicat încă dacă evenimentul va fi reprogramat.