Potrivit relatărilor, un reprezentant al unei companii farmaceutice s-a prăbușit în mod neașteptat, ceea ce a determinat intervenția rapidă a personalului medical. Jurnaliștii prezenți au fost escortați imediat din încăpere, iar evenimentul a fost suspendat, anunță People Magazine.

Un oficial de la Casa Albă a confirmat ulterior că bărbatul a fost transportat la spital și se află în stare stabilă. Nu au fost oferite detalii suplimentare despre identitatea acestuia sau cauza exactă a incidentului.

🚨BREAKING: A pharmaceutical representative collapses during President Trump’s Oval Office announcement, as reporters are swiftly escorted out of the room. pic.twitter.com/RskICBEcJC — Fox News (@FoxNews) November 6, 2025

Conferința de presă fusese organizată pentru a anunța o inițiativă privind accesul la medicamente esențiale, iar Casa Albă nu a comunicat încă dacă evenimentul va fi reprogramat.