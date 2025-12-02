De la inaugurarea sa de vineri, în centrul turistic al Bruxellesului, reprezentarea scenei biblice a stârnit un val de critici virulente, preluate inclusiv în Franţa şi care vizează în special absenţă a chipurilor,întepretată drept o "desfigurare" a religiei creștine, dar și a culturii occidental.

La crèche de Noël en tissus à Bruxelles 🇧🇪 de l’artiste Victoria-Maria Geyer, en accord avec l’archevêché, célèbre l’héritage du textile belge.

Mais évidemment, pour les fachos de Cnews, il y a derrière cela l’islam, le grand remplacement, la charia, etc.

Une fake news de plus… https://t.co/JlD3hfxQMc pic.twitter.com/mItlxLOi95 — Kunta van den Kinté  (@denkinte_2) November 28, 2025

Petiție cu peste 33.000 de semnături

Pentru liderul dreptei belgiene francofone, Georges-Louis Bouchez, această scenă "este o inepţie şi o insultă la adresa tradiţiilor noastre", iar personajele fără chip sunt demne de "un omagiu adus zombilor".

Într-o petiţie lansată sâmbătă, el a cerut înlocuirea scenei cel mai mai târziu până de Crăciun. Textul a adunat în doar trei zile peste 33.000 de semnături, potrivit purtătorului de cuvânt al lui Georges-Louis Bouchez.