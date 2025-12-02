De la inaugurarea sa de vineri, în centrul turistic al Bruxellesului, reprezentarea scenei biblice a stârnit un val de critici virulente, preluate inclusiv în Franţa şi care vizează în special absenţă a chipurilor,întepretată drept o "desfigurare" a religiei creștine, dar și a culturii occidental.
La crèche de Noël en tissus à Bruxelles 🇧🇪 de l’artiste Victoria-Maria Geyer, en accord avec l’archevêché, célèbre l’héritage du textile belge.— Kunta van den Kinté (@denkinte_2) November 28, 2025
Mais évidemment, pour les fachos de Cnews, il y a derrière cela l’islam, le grand remplacement, la charia, etc.
Une fake news de plus… https://t.co/JlD3hfxQMc pic.twitter.com/mItlxLOi95
Petiție cu peste 33.000 de semnături
"Departe de noi ideea de a fi dorit să rupem legătura cu tradiţiile", s-a apărat artista, care se declară o catolică practicantă, într-o conferinţă de presă. În timpul nopții, instalația a fost "vandalizată", obligând Primăria din Bruxelles să înlocuiască părțile care au dispărut şi să întărească dispozitivul de securitate.