Scena Nașterii Domnului, „batjocorită” la Bruxelles. Personajele principale, fără chip, amintesc de talibani: "O insultă la adresa tradițiilor” - FOTO

Reprezentarea personajelor biblice a stârnit numeroase controverse (captură video)
Reprezentarea personajelor biblice a stârnit numeroase controverse (captură video)

O reprezentare a scenei Nașterii Domnului, realizată din cârpe și expusă în Piața Mare din Bruxelles, a stârnit un val de reacții negative, consternare și chiar o petiție inițiată de un partid de dreapta. În replică, primarul capitalei Uniunii Europene a făcut un apel la calm.

De la inaugurarea sa de vineri, în centrul turistic al Bruxellesului, reprezentarea scenei biblice a stârnit un val de critici virulente, preluate inclusiv în Franţa şi care vizează în special absenţă a chipurilor,întepretată drept o "desfigurare" a religiei creștine, dar și a culturii occidental.

Petiție cu peste 33.000 de semnături

 

"Departe de noi ideea de a fi dorit să rupem legătura cu tradiţiile", s-a apărat artista, care se declară o catolică practicantă, într-o conferinţă de presă. În timpul nopții, instalația a fost "vandalizată", obligând Primăria din Bruxelles să înlocuiască părțile care au dispărut şi să întărească dispozitivul de securitate.

 