"NATO nu are nicio toleranţă faţă de fraude sau corupţie", a declarat miercuri purtătoarea de cuvânt a NATO, Alisson Hart.

Controversele privesc Agenţia NATO pentru Sprijin şi Achiziţii (NSPA), ce are sediul la Luxemburg şi în atribuţiile căreia intră achiziţia, operarea şi întreţinerea sistemelor de armament, aprovizionarea cu combustibil, serviciile portuare, logistica aeroportuară, transportul aerian şi serviciile medicale şi de catering.

În luna mai, când au fost dezvăluite primele detalii ale presupuselor fapte de corupţie, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că organizaţia transatlantică doreşte să ajungă "la rădăcina" cazului.

Parchetul din Luxemburg a publicat atunci un comunicat în care anunţa că în cadrul unei operaţiuni de soluţionare a unui caz care implică actuali şi foşti funcţionari ai respectivei agenţii, suspectaţi că s-au folosit de funcțiile lor pentru îmbogăţire personală, poliţia a efectuat mai multe percheziţii în Luxemburg, percheziţii în urma cărora au fost confiscate documente.

Scandalul a luat amploare în ultimele zile

În ultimele zile, publicaţii precum Le Soir, Knack sau Follow the Money au publicat noi informaţii despre presupusele scheme de corupţie care au condus în luna mai la arestarea a trei persoane în Belgia.

Conform unei investigaţii jurnalistice despre care a relatat postul public de radio flamand VRT, acele trei persoane ar fi furnizat informaţii confidenţiale unor companii din sectorul apărării care încercau să obţină contracte cu Alianţa privind vânzarea de avioane, elicoptere, combustibil şi muniţii pentru perioada 2021-2025. Potrivit VRT, unul dintre cei trei suspecţi se află în continuare în arest, un al doilea poartă o brăţară electronică de monitorizare şi al treilea a fost eliberat pe cauţiune.

Purtătoarea de cuvânt a NATO a declarat miercuri că, pe baza strategiei NATO din 2022 privind prevenirea, detectarea şi răspunsul la fraude şi corupţie, Agenţia NATO pentru Sprijin şi Achiziţii (NSPA) şi-a lansat propria activitate de investigaţii în 2023.

"În contextul cazurilor în discuţie, NSPA a iniţiat în mod proactiv cooperarea cu instituţiile naţionale de aplicare a legii şi continuă să ofere sprijin deplin în investigaţiile acestora privind presupuse activităţi infracţionale ale mai multor foşti şi actuali angajaţi ai agenţiei", a indicat Alisson Hart.

Solicitarea procurorului belgian, aprobată de Rutte

Ea a precizat că secretarul general al NATO, Mark Rutte, a primit pe 12 mai o solicitare din partea procurorului federal belgian pentru ridicarea imunităţii de care beneficiază în virtutea funcţiei lor trei foşti sau actuali membri ai NSPA, cerere aprobată de Rutte imediat în aceeaşi zi.