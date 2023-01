Un deputat german a comparat în parlamentul de la Berlin livrările de tancuri către Ucraina cu invadarea Uniunii Sovietice de către Germania Nazistă în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Pe 22 iunie 1941, trupele germane intrau în Uniunea Sovietică, în urma invaziei Estului ordonate de Hitler.

Declarația suprinzătoare a fost făcută de Petr Bystron, parlamentar de extremă dreapta - partidul AfD (Alternativă pentru Germania), care se opune vehement susținerii Ucrainei cu arme grele.

Comentariile făcute de acesta vin în timp ce Germania și SUA nu cad de acord pentru trimiterea de tancuri Leopard 2 în Ucraina. Polonia a anunțat deja că va trece peste opoziția Germaniei și va trimite la Kiev tancurile de fabricație germană, ignorând un posibil veto al Berlinului.

„Tancuri germane împotriva Rusiei în Ucraina. Asta este ceva ce chiar și bunicii voștri au încercat deja. Apropo, tot alături de acești [adepți] ai lui Melnik și Bandera. Și care a fost rezultatul? Suferință de nedescris, zeci de milioane de morți de ambele părți, iar în final: tancuri rusești aici, în Berlin”, a declarat Bystron în Bundestag. Deputatul de extrema dreaptă se referă în discursul său la liderul militar ucrainean dintre cele două războaie mondiale și după cel de-al doilea - Andrii Melnik, considerat rival al controversatului Stepan Bandera.

Deputatul german mai susține că orice campanie pentru apărarea intereselor Germaniei este interpretată ca împotriva Ucrainei și pro-regimul lui Vladiri Putin. În același timp, Bystron mai spune că „majoritatea germanilor nu vor acest război”.

