Rusia se confruntă cu o inflaţie accelerată şi o fugă a capitalurilor, în timp ce în paralel este ameninţată de o posibilă intrare în incapacitate de plată după ce Occidentul a impus sancţiuni dure ca reacţie la invadarea Ucrainei.



"National Wealth Fund va fi principala sursă de finanţare a cheltuielilor în viitorul apropiat", a spus Anton Siluanov, adăugând că va fi introdusă o limită de cheltuieli pentru a evita epuizarea fondului suveran. "Dacă veniturile la buget vor fi mai mari decât s-a planificat, vom cheltui mai puţin de la fondul suveran. În caz contrar, vom cheltui mai mult", a adăugat Siluanov.



În plus, Rusia va direcţiona suma de 50 de miliarde de ruble de la fondul suveran pentru a susţine capitalul Gazprombank, deoarece această bancă are nevoie de fonduri suplimentare pentru a putea derula proiecte de infrastructură. Pe lângă Gazprombank, guvernul de la Moscova intenţionează să utilizeze bani de la fondul suveran pentru a recapitaliza compania aeriană Aeroflot şi compania naţională de căi ferate Russian Railways, fără a preciza care vor fi sumele alocate pentru a sprijini aceste companii.



Anton Siluanov a mai spus că Ministerul Finanţelor vrea să ajusteze o regulă fiscală care este destinată să protejeze Rusia de fluctuaţiile preţului petrolului. Conform prevederilor actuale, Rusia nu poate cheltui mai mult decât veniturile care nu au legătură cu petrolul şi gazele naturale alături de veniturile rezultate de pe urma vânzării petrolului peste un anumit nivel de preţ. Oficialii de la Moscova au relaxat deja această regulă pentru a creşte chletuielile statului şi împrumuturile în ideea de a combate pandemia de COVID-19 în 2020-2021.



"În condiţiile actuale, vechile reguli nu mai pot fi implementate. Ministerul de Finanţe a făcut propuneri pentru un nou set de reguli bugetare pe care guvernul le va analiza", a spus Siluanov. Acesta a mai spus că Rusia nu se va împrumuta de pe piaţa internă în acest an dar ar putea reveni treptat pe piaţă în 2023, dacă inflaţia şi preţul obligaţiunilor guvernamentale se vor stabiliza.