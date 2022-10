„Sancțiuni pentru Iran în timp record! După 3 zile de discuții, ambasadorii UE au convenit asupra unor măsuri împotriva entităților care furnizează drone iraniene care au lovit Ucraina. Procedura scrisă s-a încheiat, sancțiunile intră în vigoare în această după-amiază”, se arată într-o postare, pe Twitter, a președinției cehe a UE.

#COREPERII | ✅ #Iran #sanctions in record time! After 3 days of talks, EU ambassadors agreed on measures against entities supplying Iranian drones that hit #Ukraine. Written procedure is over, sanctions come into force this afternoon on publication in the Off. Journal. #EU2022CZ pic.twitter.com/Fjqaqz7mfj