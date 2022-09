Zeci de mii de familii din Rusia sunt disperate după ce Putin a semnat decretul de mobilizare parțială. 300.000 de bărbați își iau la revedere de la soțiile, iubitele și copiii lor. Cei mai tineri dintre ei își lasă părinții cu inima îndurerată pentru că vor pierde complet orice legătură cu ei odată ce vor trece linia frontului.

First clips coming out of Russia this morning of draftees saying bye to their families. This from a small town in Yakutsk. Credits @taygainfo pic.twitter.com/tlaVRoDgLT