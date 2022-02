​SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) este un conglomerat bancar fondat sub umbrela unei cooperative belgiene, fondat în 1973 de 239 de bănci din 15 țări. În trecut, SWIFT a rezistat apelurilor de a impune interdicții anumitor țări, descriindu-se ca fiind o instituție neutră.

În calitate de societate de tip cooperativă conform legislației belgiene, SWIFT este deținută de instituțiile financiare membre.

Băncile fondatoare s-au reunit pentru a rezolva o problemă comună: cum să poată transfera bani mai ușor între băncile din țări diferite, plăți de asemenea făcute în monede diferite.

Invazia recentă a Ucrainei de către Rusia a intensificat presiunea pentru sancţiuni economice mai dure asupra Moscovei, inclusiv posibila excludere a ţării din sistemul SWIFT.