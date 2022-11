Rusia a început să construiască structuri din beton cunoscute sub numele de "dinți de dragon" în jurul orașului ocupat Mariupol din sudul Ucrainei, conform Ministerului britanic al Apărării, citat de The Guardian, potrivit Hotnews.ro.

Rusia recurge la această metodă pentru a opri avansarea forțelor ucrainene în zonele-cheie ocupate. În orașul Mariupol, devastat deja, armata rusă folosește două fabrici pentru a produce un număr mare de „dinți de dragon” – blocuri piramidale de beton concepute pentru a încetini avansarea vehiculelor militare.

Fortificațiile au fost probabil instalate între Mariupol și satul Nikolskoye și din nordul orașului Mariupol până în satul Starîi Krîm din regiunea Donețk, conform Ministerului britanic al Apărării, relatează Hotnews.ro.

Instalarea „dinților de dragon” este cel mai recent indiciu al eforturilor semnificative pe care le fac trupele ruse pentru a pregăti o apărare cât mai puternică în spatele liniei frontului actual, ca să împiedice un avans rapid al forțelor ucrainene.

Imaginile din satelit geolocalizate din 29 octombrie, 3 noiembrie și 4 noiembrie arată liniile defensive rusești în Kakhovka, la 43 de mile (70 km) est de orașul Herson, Hola Prystan, la 5 mile sud-vest de orașul Herson și Ivanivka, la 37 de mile sud-vest. al orașului Herson – toate se află pe malul de est al râului Nipru, potrivit The Guardian.

Institutul pentru Studiul Războiului a remarcat eforturile continue ale Rusiei de a-și îmbunătăți apărarea în sudul Ucrainei, mai scrie presa britanică.

Rusia a recurs la „dinții de dragon” și în regiunea Lugansk, potrivit imaginilor din satelit publicate în urmă cu o lună, în estul Ucrainei.

The Russians are creating a defense line in the Luhasnk Oblast reminiscent of the Second World War. The defensive line consists of two rows of "dragon's teeth", followed by a trench probably meant to stop vehicles, then firing positions for infantry and vehicles.



