Amiralul Giuseppe Cavo Dragone a declarat pentru Financial Times că NATO ia în considerare intensificarea răspunsului său la războiul hibrid condus de Moscova şi că un „atac preventiv” ar putea fi considerat o „acţiune defensivă”.
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a declarat că Moscova consideră aceste declaraţii ca fiind „o abordare extrem de iresponsabilă, care demonstrează dorinţa alianţei de a continua escaladarea”.a ameninţat purtătoarea de cuvânt a diplomaţiei ruse.