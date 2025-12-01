Rusia consideră „iresponsabile şi agresive” declaraţiile NATO despre un eventual atac preventiv împotriva Moscovei

Mesajul a fost transmis de Maria Zaharova, purtător de cuvânt MAE rus
Rusia a declarat luni că afirmaţiile şefului Comitetului militar al NAT, potrivit căruia alianţa militară condusă de Statele Unite ar putea lua în considerare un „atac preventiv” ca răspuns la războiul hibrid al Rusiei, sunt extrem de iresponsabile şi constituie o încercare de escaladare.

Amiralul Giuseppe Cavo Dragone a declarat pentru Financial Times că NATO ia în considerare intensificarea răspunsului său la războiul hibrid condus de Moscova şi că un „atac preventiv” ar putea fi considerat o „acţiune defensivă”.

 