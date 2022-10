Reacția fostului comandant adjunct al districtului militar Armatei Ruse vine în contextul în care, de la anunțarea de către Vladimir Putin a mobilizării parțiale, imagini cu ruși beți proaspăt încorporați au ajuns virale.

Scene absolut șocante au fost filmate pe un aerodrom din Orientul Îndepărtat al Rusiei, acolo unde un bărbat mobilizat să lupte în Ucraina era atât de beat încât ar fi adormit în iarba lungă de lângă pistă.

Meanwhile, it only took a few hours for another group of mobilised Russians to get dead drunk. "What are we going for? Where are going? F*ck knows!", one concludes. pic.twitter.com/8XUP4UNbFP