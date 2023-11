Republica Moldova. Alegerile locale de duminică, 5 noiembrie. Alegerile locale s-au desfășurat duminică, 5 noiembrie, pe teritoriul întregii Republici Moldova, cu excepţia localităţilor din stânga Nistrului, care formează aşa-zisa republică separatistă Transnistria.

Moldovenii au votat pentru a alege cei 898 de primari, inclusiv din municipiul Chişinău, precum şi cei 11.058 de consilieri locali, din raioane, municipii, oraşe, comune şi sate. Pe liste au fost candidați din partea a 35 de partide politice dar şi independenţi. Pentru cele 898 de primării din ţară au fost depuse peste 3.200 de candidaturi, dintre care 27 pentru Primăria municipiului Chişinău şi 15 în municipiul Bălţi.

Republica Moldova. Alegerile locale de duminică, 5 noiembrie. Pentru Primăria Chișinăului s-au înscris 28 de candidaţi, cu zece mai mulţi decât la alegerile precedente, cele din 2019, când au fost 18 candidaturi. Au rămas doar 27, candidatura Cristinei Vulpe, din partea Partidului Politic "Şansă", a fost anulată, pentru că partidul controlat de oligarhul fugar Ilan Șor a fost declarat ca fiind asimilat unei grupări de criminalitate organizată.

Toate candidaturile depuse de Partidul Politic "Şansă" la alegerile locale de duminică din Republica Moldova au fost anulate, a anunţat, vineri, premierul Dorin Recean.



Republica Moldova. Alegerile locale de duminică, 5 noiembrie. Potrivit acestuia, decizia a fost adoptată de Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, "în baza faptului că au fost identificate activităţi de influenţare a proceselor electorale pe teritoriul ţării în scopul promovării intereselor statului străin, Federaţia Rusă, prin intermediul unui grup criminal organizat, condus de cetăţeanul Ilan Şor, prin Partidul Politic Şansa".

Republica Moldova. Alegerile locale de duminică, 5 noiembrie. Dintre cei 27 de candidați, favoriţi în cursa pentru fotoliul de primar al Chişinăului sunt primarul în exerciţiu, Ion Ceban, care candidează din partea Partidului "Mişcarea Alternativa Naţională", pe care l-a înfiinţat şi pe care îl conduce, şi candidatul partidului de guvernământ, "Partidul Acţiune şi Solidaritate", Lilian Carp.

Republica Moldova. Alegerile locale de duminică, 5 noiembrie. Toate cele 1.958 de secţii de votare constituite la alegerile locale de duminică din Republica Moldova au fost închise la ora 21.00.

Republica Moldova. Alegerile locale de duminică, 5 noiembrie. La scrutinul de duminică s-au prezentat la urne mai puțin de jumătate dintre alegători, din din totalul celor 2.760.930 de alegători înscrişi în listele electorale. Au participat 1.147.610 alegători, ceea ce reprezintă 41,41% din totalul alegătorilor înscrişi pe listele electorale. Participarea la vot a fost mai mică decât în 2019, când la alegerile locale s-au prezentat 41,69% din electorat.

Republica Moldova. Alegerile locale de duminică, 5 noiembrie. Maia Sandu, mesaj după vot

„Azi am mers la vot, așa cum am făcut-o de fiecare dată și o voi face mereu, pentru că democrația se ține pe votul nostru. Alegerile libere și corecte înseamnă puterea poporului de a-și decide soarta.

Eu am votat pentru oameni în care am încredere că vor munci cinstit și responsabil pentru binele chişinăuienilor. Am votat pentru oameni care vor pune umărul la realizarea proiectului nostru de țară - aderarea Moldovei la UE. Integrarea europeană înseamnă pace, bunăstare și respect pentru drepturile fiecărui cetățean.

Îi îndemn pe toți cetățenii Republicii Moldova să meargă la vot, pentru că votul înseamnă puterea poporului. Este important să avem cât mai mulți oameni onești în fruntea satelor și orașelor, oameni despre care știm că țin la localitățile noastre și vor avea grijă de ele”, a transmis președinta Maia Sandu.

Republica Moldova. Alegerile locale de duminică, 5 noiembrie. Alegeri invalidate în 8 localități - Un nou tur peste 2 săptămâni

Republica Moldova. Alegerile locale de duminică, 5 noiembrie. Alegerile locale de duminică din Republica Moldova au fost invalidate în opt din cele 898 localităţi în care s-a desfăşurat scrutinul, ca urmare a unei prezenţe la urne sub 25%, a anunţat, duminică seară, preşedintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Angelica Caraman.



În aceste localităţi vor fi organizate peste două săptămâni noi alegeri, însă cu aceiaşi candidaţi şi cu aceleaşi consilii şi birouri electorale.



Republica Moldova. Alegerile locale de duminică, 5 noiembrie. "Am constatat că din cele 898 de localităţi din ţară, în opt dintre acestea avem o prezenţă la urne sub 25 de procente. Aceste localităţi sunt satul Sămănanca - raionul Orhei, satul Cunicea - raionul Floreşti, comuna Nicolaevca - raionul Floreşti, satul Chirsova- Unitatea Teritorial Autonomă Găgăuzia, satul Aluatu - raionul Taraclia, satul Cotovscoe - Unitatea Teritorial Autonomă Găgăuzia, comuna Salcia - raionul Taraclia şi satul Chioselia Rusă - Unitatea Teritorial Autonomă Găgăuzia. Conform Codului electoral, alegerile pot fi considerate valabile dacă la ele participă mai mult de o pătrime de alegătorii înscrişi în listele electorale", a afirmat Caraman.



De asemenea, localităţile Chioselia Rusă şi Cotovscoe au rămas fără candidat la funcţia de primar, după ce Partidul "Şansă" a fost exclus din alegerile locale de duminică, a anunţat preşedintele Comisiei Electorale Centrale, Angelica Caraman.



Cele două localităţi aveau înregistrat câte un singur candidat la funcţia de primar, iar aceştia au fost excluşi din alegeri în baza unei decizii adoptate vineri de Comisia pentru Situaţii Excepţionale.