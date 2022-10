Ucraina a anunţat o serie de atacuri ruseşti cu drone Shahed-136 de fabricaţie iraniană în ultimele trei săptămâni, dar atacul care a vizat Bila Ţerkva a fost cel mai aproapiat de Kiev.

„Au avut loc şase lovituri şi explozii", a precizat guvernatorul, adăugând că o persoană a fost rănită şi infrastructuri au fost avariate în acest oraş ce avea o populaţie de aproximativ 200.000 de locuitori înainte de invazia rusă lansată în februarie şi care găzduieşte mai multe unităţi militare.

Purtătorul de cuvânt al forţelor aeriene ucrainene, Iurii Ihnat, a declarat că dronele au fost lansate din zone ocupate din sudul Ucrainei şi că alte şase drone au fost doborâte înainte de a-şi atinge ţinta.

„Aceasta este o nouă ameninţare pentru toate forţele de apărare (ale Ucrainei) şi trebuie să folosim toate mijloacele disponibile pentru a încerca să o contracarăm”, a spus Ihnat, comparând dimensiunea mică a dronei cu un obuz de artilerie.

