Regina Elisabeta a II-a, gest "extrem" pentru a evita o întâlnire neprevăzută cu Ceaușescu

Nicolae și Elena Ceaușescu au călătorit în 1978 în Regatul Unit, într-o vizită oficială de stat.

A fost un moment istoric, fiind prima vizită a unui șef de stat comunist la Londra.

Informațiile din culise n-au marcat, însă, momentul așa cum a fost văzut oficial. În documentarul „Inside the Crown: Secrets of the Royals”, difuzat pe 21 mai la ITV, jurnalistul Robert Hardman și lordul David Owen, fost ministru de externe, au povestit că regina Elisabeta a II-a a avut o reacție negativă cu privire la vizita dictatorului român.

Citește continuarea pe tabu.ro.