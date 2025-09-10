”Nu sunt încântat de asta”, a spus Trump, la sosirea la un restaurant din Washington.

”Nu este o situaţie bună, dar voi spune asta: vrem ca ostaticii să se întoarcă, dar nu suntem încântaţi de modul în care s-au petrecut lucrurile”, a adăugat preşedintele american.

În timp ce Israelul a apărat atacurile ca fiind justificate, Qatarul a declarat că Israelul este perfid şi se angajează în ”terorism de stat”.

Prim-ministrul qatarez, şeicul Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, a declarat că atacurile aeriene ameninţă să deraieze negocierile de pace pe care Qatarul le-a mediat între Hamas şi Israel.

Administraţia Trump a declarat că a considerat lovirea Hamasului un obiectiv demn, dar că regretă faptul că atacul a avut loc în statul arab din Golf, care este un aliat important al Washingtonului în afara NATO şi unde gruparea islamistă palestiniană are de mult timp baza sa politică.

Atacul a fost condamnat de Arabia Saudită, Egipt, Emiratele Arabe Unite şi Uniunea Europeană şi riscă să compromită negocierile de încetare a focului din Gaza şi eforturile lui Trump de a ajunge la o soluţie negociată a conflictului care durează de aproape doi ani.

Qatarul este un partener de securitate al Statelor Unite şi găzduieşte baza aeriană al-Udeid, cea mai mare instalaţie militară americană din Orientul Mijlociu. Acesta a acţionat ca mediator alături de Egipt în negocierile dintre Israel şi Hamas pentru un armistiţiu în Gaza, care pare să fie din ce în ce mai greu de atins.