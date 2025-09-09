Forțele de Apărare ale Israelului, împreună cu Agenția de Securitate a Israelului, au transmis că au desfășurat un „atac precis” împotriva liderilor de vârf ai Hamas.

„IDF și ISA au efectuat un atac precis care a vizat conducerea de vârf a organizației teroriste Hamas” și că „înainte de atac, au fost luate măsuri pentru a reduce daunele aduse civililor, inclusiv utilizarea de muniții precise și informații suplimentare”, se arată în declarația armatei israeliene.

Potrivit acesteia, cei vizați sunt direct implicați în masacrul din 7 octombrie și în planificarea războiului împotriva Israelului.

Israelul promite continuarea acțiunilor împotriva Hamas

Comunicatul armatei israeliene subliniază că acțiunile militare nu se vor opri. Israelul afirmă că va continua „să acționeze cu determinare pentru a învinge organizația teroristă Hamas, responsabilă de masacrul din 7 octombrie”.

Un oficial Hamas a declarat pentru BBC că delegația aflată la negocieri în Doha a fost ținta atacului.

Informații din presa israeliană despre momentul atacului

Televiziunea israeliană Channel 12 a relatat, citând surse din apărare, că Israelul a ales să lovească în momentul în care liderii Hamas se întâlneau pentru a discuta un răspuns la propunerea de pace americană formulată de Steve Witkoff, trimisul special al SUA pentru Orientul Mijlociu.

Reacții politice în Israel

Ministrul de finanțe Bezalel Smotrich a susținut decizia de a ataca la Doha, catalogând-o drept „corectă”. Acesta a spus că operațiunea a fost „perfect executată” și demonstrează că „teroriștii nu beneficiază și nu vor beneficia de imunitate”.

Qatarul condamnă atacul și denunță „o încălcare flagrantă”

Ministerul Afacerilor Externe al Qatarului a reacționat imediat, numind raidul israelian un act „laş” și o încălcare a legilor internaționale.

„Statul Qatar condamnă cu fermitate atacul laș al Israelului asupra clădirilor rezidențiale în care locuiesc mai mulți membri ai Biroului Politic al Hamas în capitala Qatarului, Doha”, a transmis purtătorul de cuvânt Majed al-Ansari într-o postare pe X.

Acesta a avertizat că Doha „nu va tolera acest comportament iresponsabil”.

Implicarea lui Donald Trump în decizie

Potrivit televiziunii israeliene Channel 12, fostul președinte american Donald Trump ar fi aprobat operațiunea desfășurată de armata israeliană împotriva liderilor Hamas din Doha.

Surse de securitate citate de Al Jazeera au precizat că atacul a avut loc într-o zonă rezidențială a capitalei Qatarului, în apropiere de clădiri locuite.

Ancheta autorităților qatareze

Ministerul de Externe al Qatarului a anunțat declanșarea unei anchete la cel mai înalt nivel. În momentul atacului, o delegație Hamas se afla în Doha pentru a analiza cea mai recentă propunere americană de încetare a ostilităților.

Efecte asupra negocierilor de pace

Analiștii regionali avertizează că atacul asupra conducerii Hamas ar putea compromite eforturile diplomatice de a opri confruntările armate.

Între timp, armata israeliană intensifică operațiunile în Gaza, în paralel cu presiunile asupra Hamas.

Măsuri de securitate luate de Statele Unite

Ambasada SUA din Qatar a transmis un mesaj de alertă pentru personalul său.

"Am văzut informaţiile privind atacuri cu rachete în Doha. Ambasada SUA a instituit un ordin de adăpostire la fața locului pentru centrele sale. Cetățenii americani sunt sfătuiți să rămână la adăpost", se arată într-un comunicat oficial.

