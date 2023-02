În ajunul marcării unui an de la declanşarea invaziei ruse în Ucraina, Zelenski a spus că Kievul şi-a exprimat deja dorinţa pentru o astfel de întrevedere.



"Am dori să ne întâlnim cu (oficiali din) China", a declarat Zelenski în timpul unei conferinţe de presă la Kiev, alături de prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez, aflat în vizită oficială. "Acest lucru este în interesul Ucrainei astăzi", a adăugat preşedintele ucrainean.



Un diplomat chinez de rang înalt a spus că Beijingul îşi va expune poziţia privind soluţionarea conflictului din Ucraina pe cale politică într-un document ce va face referire la principii din Carta fondatoare a Naţiunilor Unite şi care va lua în calcul integritatea teritorială, suveranitatea şi îngrijorări privind securitatea.



Preşedintele chinez Xi Jinping este de asemenea aşteptat să susţină un "discurs de pace" pe 24 februarie, când se marchează un an de la declanşarea invaziei ruse.



Zelenski a mai spus că a auzit doar "lucruri generale" despre propunerea Chinei prin intermediul unor diplomaţi ucraineni, dar că este un lucru încurajator că Beijingul se gândeşte să medieze pacea.