În convoi se aflau șase mașini, ciuruite de gloanțe și arse. Serviciul de Securitate al Ucrainei susține că 10 dintre cele 20 de victime sunt copii.

Oficialii ruși instalați în estul Ucrainei au acuzat Ucraina că a bombardat un convoi de refugiați evacuați din regiunea Harkov și a ucis în jur de 30 de civili, după cum a raportat joi presa de stat rusă, amintește The Guardian.

Ten kids were killed in the attack in the #Kharkiv region, the Security Service of Ukraine informed. At least six cars came under gunfire and were shot by a #Russian sabotage group at the end of September.#RussiaTerroristState#RussianWarCrimes#RussianUkrainianWar pic.twitter.com/09Nyoz3JXO